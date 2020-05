Lluitar per per que treballs crítics tinguin espai als mitjans públics és una lluita per fer uns mitjans més transversals, lliures de tuteles polítiques i interessos corporatius.

El nom (col·lectiu o individual) (obligatori)



El correu electrònic (obligatori)



Adhesió al comunicat #PobleRebelaTV3



Fins ara s'ha adherit:

- El Lokal

- No a la MAT Girona

- Adri et volem a casa

- Putas indignadas

- Putas libertarias